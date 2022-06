Caos Salernitana, Sabatini lascia è ufficiale. Anche Nicola può dire addio

Walter Sabatini lascia l’incarico di direttore sportivo della Salernitana, in bilico anche il futuro dell’allenatore Davide Nicola. È arrivata la nota ufficiale, firmata dal presidente Danilo Iervolino a certificare la separazione da Sabatini: “L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali“. A quanto pare i problemi con Sabatini, artefice con Nicola, della clamorosa salvezza della Salernitana, ci sono stati a causa del monte ingaggi per la prossima stagione. Il presidente Iervolino non vuole fare il passo più lungo della gamba, mentre il dirigente chiedeva investimenti importanti.

L’addio di Sabatini alla Salernitana apre le porte anche alle dimissioni di Davide Nicola da allenatore dei granata. Un vero e proprio terremoto per la a società di Iervolino che fino a qualche settimana fa sembrava avviarsi verso una solida gestione tecnica, tanto da far vociferare anche ad un interesse per Cavani, mentre oggi è piena di incertezze. Intanto si fanno anche i nomi per sostituire Nicola, si parla di Andreazzoli, che ha lasciato l’Empoli, manche di Pecchia, che salutato la Cremonese dopo la conquista della Serie A. Complicatissimo arrivare a Pirlo, ma si sussurra anche il nome di Fabio Cannavaro, che però è in trattativa con l’Espanyol.