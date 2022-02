Cannavaro: “Sapete perché sono andato via da Napoli? Sogno di allenare gli azzurri”

Fabio Cannavaro vuole allenare il Napoli, è questo il suo grande sogno. Il campione del mondo del 2006 lo dice a Sky Sport. Cannavaro ha vestito la maglia azzurra, poi dopo il trasferimento a Parma non ha fatto più ritorno a Napoli da calciatore, ma nemmeno da allenatore. Intervistato da Sky Sport ha ammesso: “Ho un grande sogno, poter allenare il Napoli. Sono andato via troppo presto dalla mia città. Sapete per quale motivo? C’erano dietro sempre i soliti problemi societari. Poi non ho più avuto modo di tornare. Voglio allenare i grandi club, il Napoli è tra questi e poi tifo anche per gli azzurri…“.

Fabio Cannavaro: il Napoli e Insigne

Per un napoletano che vuole tornare, c’è un altro napoletano che sta per andare via. Lorenzo Insigne a fine stagione saluterà tutti, andrà al Toronto. Sulla decisione dell’attaccante dell’Italia, Fabio Cannavaro ha detto: “Diciamolo chiaramente, non ha avuto dalla società quell’offerta che si aspettava e quindi ha pensato al suo futuro. Ha dato e sta dando il massimo per il Napoli. Lui si è comportato da professionista, anche se è molto legato alla squadra e alla sua città. Non possiamo fare altro che augurargli un grande in bocca al lupo“.