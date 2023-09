Cannavaro non ha dubbi: “Napoli, allenatore nuovo ed euforia scudetto, è normale perdere qualche partita”

Fabio Cannavaro ha parlato dell’inizio di stagione del Napoli, affermando che con un nuovo allenatore ci sta che la squadra possa perdere qualche partita in più dopo l’euforia dello scudetto.

CALCIO NAPOLI. Fabio Cannavaro, ex difensore e capitano della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per parlare del campionato di Serie A e dell’inizio di stagione del Napoli. Dopo l’euforia dello scudetto della scorsa stagione, secondo Cannavaro è normale che con un nuovo allenatore come Luciano Spalletti la squadra partenopea possa perdere qualche partita in più.

“Mancini addio? Non me lo aspettavo, soprattutto per le tempistiche. Decisione strana ma va detto che ci ha fatto vincere un Europeo e va ringraziato” ha dichiarato Cannavaro.

Sulla lotta scudetto l’ex difensore si è detto contento dell’arrivo di Thuram al Milan, confermando che il derby di Milano sarà tra due contendenti per il titolo.

Poi sul Napoli: “Dopo l’euforia dello scorso anno, ci sta che possa perdere qualche partita in più con un allenatore nuovo ma spero che sia solo un momento”.

Cannavaro dunque conferma le difficoltà iniziali del Napoli di Garcia, reduce dall’ottimo campionato della passata stagione sotto la guida di Spalletti. Secondo l’ex capitano azzurro, qualche battuta d’arresto in più è fisiologica con l’arrivo di un nuovo tecnico sulla panchina partenopea.