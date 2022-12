Cannavaro: “Futuro nella società Napoli come Hamsik? No, ho un altro ruolo. Marek merita”

Paolo Cannavaro risponde che non avrà un futuro in società come Hamsik perché un altro ruolo e dice che Marek merita

L’ex difensore e capitano del Napoli, Paolo Cannavaro, si è soffermato sul Napoli a margine di un evento di beneficenza legato alla Fondazione Cannavaro-Ferrara: “Il Napoli è primo e deve provare a vincere lo scudetto. Non sarà facile, il campionato è lungo, pieno di insidie. Ma la compagine di Luciano Spalletti gode di un vantaggio importante sulle dirette inseguitrici che deve essere utilizzato non per rilassarsi, ma per accelerare ancora e fare più punti possibili”.

Paolo Cannavaro ritiene che Marek Hamsik merita di entrar a far parte della società partenopea

“Io in società come Hamsik? No, sono diverso. Ho smesso di giocare e ho altri incarichi (allenatore, ndr). Marek invece sta per smettere di giocare. Penso che personaggi come Hamsik debbano avere degli incarichi importanti, sarebbero da tenere in società. Lo slovacco ha sposato Napoli pur non essendo napoletano e probabilmente resterà a vivere qui. Altri come lui hanno dimostrato di poter ambire a potenziali ruoli societari”, ha proseguito Cannavaro.

Infine Paolo Cannavaro conclude sul Napoli: “Chi fa la differenza? Il gruppo. La forza degli azzurri è quello di avere acquistato calciatori che si sono integrati benissimo con chi c’era già prima”.