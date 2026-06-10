10 Giugno 2026

Can Yaman protagonista dell’Outdoor Film Festival a San Valentino Torio per un San Valentino indimenticabile.

Anna Gaia Cavallo 10 Giugno 2026
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Outdoor Film Festival 2026: Un Evento Imperdibile a San Valentino Torio

Dal 2 al 5 luglio 2026, San Valentino Torio accoglierà la quarta edizione dell’Outdoor Film Festival, un evento completamente gratuito e aperto a tutti. Questo festival non è solo un’occasione per gli amanti del cinema, ma un vero e proprio punto di riferimento per la cultura, la musica e l’arte, unendo diverse forme espressive in un programma ricco di emozioni.

Ospiti Speciali e Masterclass di Alta Qualità

La serata d’apertura, prevista giovedì 2 luglio, avrà come super ospite l’attore turco Can Yaman. La sua presenza richiamerà sicuramente un folto pubblico di fan e appassionati. Alle ore 19, Yaman sfilerà sul red carpet per interagire con i suoi ammiratori, mentre alle ore 21 salirà sul palco principale per un panel speciale. Durante questo incontro, riceverà il prestigioso Taurus Award, un riconoscimento che celebra il suo successo nella recente serie “Sandokan” trasmessa su Rai1.

L’Outdoor Film Festival si distingue per il suo impegno a promuovere l’arte in tutte le sue forme. Non è solo una rassegna di film, ma un vero e proprio festival che trasforma San Valentino Torio in un crocevia vibrante di cultura e socialità. Tra i momenti più attesi c’è la masterclass di doppiaggio, condotta dal talentuoso Mirko Cannella, che vedrà la partecipazione di noti professionisti del settore come Arianna Craviotto, Barbara De Bortoli, Alex Polidori e Flavio Acquilone. Questa opportunità sarà ideale per chi desidera approfondire le tecniche del doppiaggio e scoprire i segreti di questa affascinante professione.

Sezione Lungometraggi e Giurie di Esperti

Il festival sarà arricchito da una selezione di opere in concorso nella sezione lungometraggi. Titoli di rilievo come “Afrodite” di Stefano Lorenzi, “Mille Lune” di Carina Bini, “My Turn” di Ge Zhang e “The Origin of the World” di Rossella Inglese promettono di catturare l’attenzione del pubblico e della critica. La giuria che valuterà queste opere sarà composta da esperti del settore, tra cui la regista e attrice Michela Andreozzi, la giornalista Valentina Ariete e l’attrice Mariasole Di Maio.

Non mancheranno anche sei cortometraggi internazionali in concorso, tra cui opere come “Coyotes” di Said Zagha, “Marinella” di Giuseppe Arena, “Final Scene” di Diego Kompel, “Sharing is Caring” di Vincenzo Mauro, “Le faremo sapere” di Beppe Tufarulo e “Camera con Vista” di Mario Porfito. A giudicare questi lavori ci saranno la regista Roberta Torre, il creator Mattia Ferrari, noto come “Victor Laszlo 88”, e il critico d’arte Luca Cantore D’Amore. Questa giuria di esperti rappresenta il connubio perfetto tra professionalità e passione per il cinema, garantendo un’analisi approfondita delle opere presentate.

Un Festival per Tutti

La missione dell’Outdoor Film Festival è quella di rendere il cinema e la cultura accessibili a tutti. L’ingresso è gratuito e si invita la comunità a partecipare attivamente, creando un ambiente inclusivo e coinvolgente. Le serate del festival non saranno solo dedicate alle proiezioni, ma offriranno anche momenti di socializzazione, musica dal vivo e performance artistiche, rendendo l’evento un festival completo per la famiglia e gli amici.

Questo evento rappresenta un’importante opportunità per scoprire nuovi talenti e per promuovere la formazione professionale nel mondo del cinema e delle arti. La presenza di ospiti di fama e la qualità delle opere in concorso rendono l’Outdoor Film Festival un appuntamento da non perdere per ogni appassionato di cinema e cultura. Segnate le date e preparatevi a vivere un’esperienza unica e stimolante a San Valentino Torio!

Per maggiori dettagli sul programma, gli ospiti e le novità del festival, visitate il sito ufficiale dell’Outdoor Film Festival [link al sito]. Non mancate!

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