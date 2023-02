Calemme: “Per Osimhen cessione alla Cavani? Vi spiego il motivo”

Mirko Calemme ritiene che per Osimhen potrebbe arrivare una cessione alla Cavani e spiega il motivo di tale possibilità

Victor Osimhen sta ricevendo gli apprezzamenti di tutta Europa. Tante sono le squadre interessate al bomber del Napoli che avrà all’orizzonte un estate caldissima. In merito a ciò, il giornalista Mirko Calemme si è espresso così ai microfoni di Marte Sport Live: “120 milioni per Osimhen? Anche 100 sarebbero tanti: una somma che potrebbe far riflettere”.

Aurelio De Laurentiis ha in mente un’ipotesi alla Edinson Cavani, trattenendo Osimhen un altro anno per poi rivenderlo? Può darsi. Sarebbe fantastico, se restasse, ma se arrivano certe offerte, beh, devi vendere. Con Kalidou Koulibaly, lo ricorderete, il Napoli commise l’errore di trattenerlo quando poteva guadagnarci tanto…”.

Per Calemme Osimhen viene dopo Haaland nel futuro del calcio

“La società si autofinanzia ed ha dimostrato di riuscire a sostituire bene chiunque. Osimhen è straordinario: dopo Haaland, nel futuro del calcio viene lui; ma il Napoli, secondo me, se la può cavare con nuovi acquisti, considerando che ha in rosa elementi come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori“.

“Detto questo, ora come ora, non dobbiamo pensare più di tanto al futuro ed al mercato: il Napoli ha aperto un ciclo e i tifosi si proiettano già verso un possibile Scudetto. Il Napoli ha vinto due campionati, nella sua storia, ed oggi può fare nuovamente qualcosa di straordinario. Da qui a fine stagione conta solo quello: finché non ci sarà la matematica certezza d’aver vinto, bisognerà restare concentrati sull’obiettivo”: ha concluso Mirko Calemme.