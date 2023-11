Mercato Napoli, Tousart in prestito a gennaio. Ma c’è anche un piano B

Il Napoli si prepara ad intervenire nella sessione di mercato invernale: nel mirino del club azzurro Lucas Tousart e Albert Gronbaek.

MERCATO NAPOLI. Il Napoli sta valutando nuove opzioni nel mercato invernale per rafforzare il centrocampo, specialmente con l’assenza di Anguissa, che sarà impegnato nella Coppa d’Africa. Secondo le ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, la società azzurra è interessata a un mediano che possa sostituire Diego Demme, attualmente in panchina sotto la gestione di Rudi Garcia, ma fuori dai piani del club. I nomi in lizza sono Lucas Tousart e Albert Gronbaek, con una particolare attenzione alla formula d’acquisto da adottare.

Tousart e Gronbaek nel mirino del Napoli: la possibile formula d’acquisto

Il Napoli sta cercando rinforzi nel centrocampo e sembra aver messo nel mirino due giocatori: Lucas Tousart e Albert Gronbaek. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tousart, attualmente all’Union Berlino dopo essersi trasferito dall’Hertha in estate, potrebbe arrivare in prestito a gennaio: un affare non particolarmente oneroso per le casse del club partenopeo, ma che comunque garantisca una soluzione temporanea ai problemi nel centrocampo. Nel caso in cui l’operazione con Tousart non andasse in porto, il Napoli ha un piano B: Albert Gronbaek, il danese del Bodo Glimt. Il Napoli sta prendendo in considerazione diverse opzioni per garantire una squadra competitiva, specialmente durante l’assenza di Anguissa, impegnato nella Coppa d’Africa. Ecco quanto scritto dalla Gazzetta:

“Tousart in estate è passato dall’Hertha all’Union restando a Berlino. Però finora non ha trovato continuità e magari a gennaio potrebbe arrivare in prestito, in una operazione non particolarmente onerosa per le casse del club. Il piano B è il danese del Bodo Glimt Albert Gronbaek”.