Calciomercato Napoli: piace Frattesi, c’è un chiave per portarlo in azzurro

Calciomercato Napoli – piace Davide Frattesi giocatore del Sassuolo che ha un contratto con i neroverdi fino al 2026.

Non sarà assolutamente semplice portare Frattesi in azzurro, anche perché il Sassuolo è bottega assai cara e la società di De Laurentiis lo sa benissimo, visto che ha acquistato Raspadori. Ma c’è la voglia di provarci, anche perché Frattesi corrisponde all’identikit ideale del giocatore che piace a De Laurentiis: giovane, ottimo per il futuro, di grande prospettiva tecnica, con un ingaggio ancora basso.

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, il Napoli per Frattesi ha un asso nella manica ed è la Champions League. Infatti la prospettiva di giocare nella massima competizione europea per il calcio fa gola al centrocampista del Sassuolo. Non è un mistero che Frattesi ha Roma nel cuore, ma la formazione di Mourinho non dovesse centrare la qualificazione, allora il discorso potrebbe cambiare.