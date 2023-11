Calaiò: “sapete cosa faceva Mazzarri nello spogliatoio”

Emanuele Calaiò commenta il ritorno di Walter Mazzarri al Napoli e rivela l’approccio del mister all’interno dello spogliatoio.

Notizie calcio Napoli – programma “Tutti al Var” su Sportitalia, Emanuele Calaiò, ex attaccante di Napoli e Siena, ha condiviso alcune riflessioni intriganti sul ritorno di Walter Mazzarri alla guida del Napoli, rivelando dettagli interessanti sul suo approccio nello spogliatoio.

L’opinione di Calaiò su Mazzarri

Calaiò ha descritto Mazzarri come una figura sorprendente e calcolata, notando la sua abilità nel lavorare sull’aspetto mentale dei giocatori. “Mazzarri è un allenatore che sa come entrare nella testa dei suoi calciatori,” ha detto Calaiò, sottolineando l’importanza di questa qualità in un tecnico.

I Segreti di Mazzarri nello Spogliatoio

Rivelando i metodi di Mazzarri, Calaiò ha parlato di come l’allenatore gestiva la squadra, in particolare durante gli intervalli. “Lui parla molto singolarmente, oltre che a tutto il gruppo. È uno che si faceva sentire nello spogliatoio, in particolare a fine primo tempo. Era molto bravo a entrare nella testa e motivarti. In questo momento, c’è bisogno di un allenatore che si faccia ascoltare, soprattutto negli schemi su palle inattive. Basti pensare che gli azzurri collezionano dieci o dodici angoli a partita“, ha spiegato Calaiò, evidenziando la capacità di Mazzarri di motivare e influenzare i suoi giocatori nei momenti cruciali.

I Leader in Campo e le Scelte di Spalletti

Calaiò ha anche discusso dei potenziali leader in campo sotto la guida di Mazzarri, nominando giocatori come Di Lorenzo e Politano per le loro forti personalità. Ha inoltre commentato le scelte di convocazione di Spalletti, enfatizzando la decisione di puntare su giovani talenti.

Prossimi Scontri Decisivi in Serie A

L’articolo si conclude con un’anticipazione degli imminenti scontri in Serie A, tra cui l’atteso incontro tra Inter e Juventus, e la sfida diretta tra Napoli e Atalanta.

