Spalletti legatissimo al suo Napoli. Il CT dispiaciuto per la situazione

Spalletti ha sottolineato le differenze tra la vita in un club e quella in Nazionale, evidenziando come la quotidianità e la vicinanza ai giocatori in un club creino un legame più profondo. Ha elogiato la qualità e il livello dei calciatori che ha avuto a disposizione al Napoli, sottolineando il loro impegno e serietà che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto, il primo nella sua carriera di allenatore.

“Un campionato come quello vinto dal Napoli si può fare innanzitutto avendo a disposizione grandissimi calciatori,” ha detto Spalletti, “Io nel Napoli ho avuto a disposizione giocatori fantastici che mi hanno dato tutta la loro disponibilità”. Ha poi descritto come, in quell’ambiente, fosse più facile creare “sensazioni particolari” che scaturiscono dal cuore e dalla passione.

Spalletti sulla crisi del Napoli

Sul momento attuale del Napoli, Spalletti ha espresso il suo dispiacere, ricordando l’affetto e la passione che lega lui ai suoi ex calciatori. “Io nel Napoli ho avuto a disposizione giocatori fantastici che mi hanno dato tutta la loro disponibilità che mi hanno permesso di creare un corpo unico, tutti i giorni lavoravano con serietà per esaudire le mie richieste e diventare sempre migliori. In quell’ambiente lì diventa poi un po’ più facile riuscire a creare sensazioni particolari, riuscire a creare questa roba che viene dal cuore perché la vivono in quella maniera lì.

Ogni incontro con una persona di Napoli è un arricchimento e tu per forza devi dimostrare e dare tutto. Quanto mi dispiace vedere il Napoli così? Sono legatissimo a questi calciatori, mi dispiace molto. So quanta passione ci mettono questi ragazzi e quella passione dobbiamo averla anche in questa Nazionale”.

Le parole di Spalletti riflettono non solo la nostalgia per un periodo glorioso alla guida del Napoli, ma anche la sua continua passione per il calcio e l’impegno a trasmettere questi valori nella sua attuale posizione in Nazionale. La sua esperienza e affetto per il Napoli rimangono un punto di riferimento importante nel panorama calcistico italiano.