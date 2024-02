Cagliari-Napoli, contatto Mina-Raspadori in area: DAZN esclude il rigore, Ziliani furioso

Polemiche per il contatto Mina-Raspadori in area durante Cagliari-Napoli: DAZN non ravvisa il rigore, Ziliani sui social contesta la decisione.

CALCIO NAPOLI – Episodio controverso al 25′ di Cagliari-Napoli: contatto in area tra Mina e Raspadori, con l’azzurro che cade a terra reclamando il rigore. L’arbitro Pairetto lascia correre, decisione condivisa dall’opinione di DAZN.

Secondo Luca Marelli, ex arbitro, Mina interviene “con mestiere” senza commettere fallo. Di tutt’altro avviso Paolo Ziliani, che sui social contesta con veemenza: “Non vedo l’anca ma la gamba sinistra di Mina che colpisce Raspadori. Anatomia diventata un’opinione?”.

Le immagini non chiariscono definitivamente la dinamica, ma il contatto sembra effettivamente esserci. Il Napoli protesta a lungo per il penalty non concesso da Pairetto. L’episodio farà sicuramente ancora discutere, ennesimo rigore reclamato dagli azzurri.