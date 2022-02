Cagliari, Keita carica i tifosi in vista del Napoli: “Fuoco dentro”

“Il fuoco dentro”, il Cagliari, suona la carica per la sfida contro il Napoli mostrando una foto che ritrae Keita mentre fa partire un urlo.

Cagliari-Napoli è il match del lunedì per la 26esima giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno.

La sfida contro il Napoli è molto sentita dalla tifoseria Sarda, una delle partite più importanti della stagione per il pubblico di casa come ha spiegato Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo, ai microfoni di Kiss Kiss:

“Non siamo molto amati dai tifosi cagliaritani. Li ho sentiti urlare: ‘Noi non siamo napoletani!’ prima di una partita che giocarono in Serie B. Il tutto si ricollega a quel famoso spareggio tra Cagliari e Piacenza, giocato a Napoli. Per questo motivo, due giocatori legatissimi alla piazza, Cossu, che allora io assistevo, e Barella, hanno declinato un eventuale passaggio al Napoli”.

Il Cagliari sui social ha provato a caricare l’ambiente mostrando una foto di Keita mentre fa partire un urlo accompagnato da un messaggio: “fuoco dentro”.

I sardi ci tengono particolarmente a battere gli azzurri a causa di rapporti che si sono molto deteriorati negli ultimi anni.