Caferin attacco frontale ad Agnelli: “Pochi mentono come lui. Superlega orribile”

Sono durissime le accuse che Aleksander Ceferin dell’Uefa scaglia contro Andrea Agnelli, vice presidente della nuova Superlega di Calcio e fino a qualche giorno fa a capo dell’ECA. Quello che Ceferin imputa ad Agnelli è di essere un bugiardo e di mentire e lo dice senza tanti giri di parole.

Nella vita ne ho viste tante perché sono stato un avvocato. Mai visto persone del genere. Woodward mi ha chiamato giovedì dicendomi che sosteneva le riforme e voleva solo parlare del FPF. Non parlerò molto di Andrea Agnelli, la più grande delusione di tutte. Non faccio commenti personali, ma non ho mai visto una persona che menta così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio e mi ha detto che erano solo voci e di non preoccuparmi. Mi ha detto ti chiamo in un’ora e ha spento il telefono. Ne ho viste tante, ma una situazione del genere mai. L’avidità è così forte che sconfigge anche i giusti valori umani. Siamo diversi e rimarremo diversi. E’ sempre bello scoprire come sono le persone e ora lo sanno tutti. Venerdì Woodward Agnelli Gazidis e Lopez hanno firmato venerdì la nostra riforma, non so se devo davvero dire cosa penso di loro.