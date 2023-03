Bruscolotti: “Numero 10? Kvaratskhelia non è il nuovo Maradona”

Beppe Bruscolotti dichiara che, in merito alla questione relativa alla maglia numero 10, Kvaratskhelia non è il nuovo Maradona

Beppe Bruscolotti non è d’accordo nella concessione della maglia numero 10 a Kvicha Kvaratskhelia. Lo storico capitano del Napoli, che ha ceduto la fascia a Diego Armando Maradona nell’epoca d’oro, è consapevole della bravura del georgiano ma non lo considera ancora l’erede. Queste le sue parole ai microfoni di Canale 21: “Io rispetto il parere di tutti – ha detto – ma ognuno di noi ha visto con i propri occhi cosa ha fatto Diego Armando Maradona, quello che riusciva a compiere già a 16 anni… Determinati accostamenti fanno parte della fantasia. Ognuno di noi può esprimere il suo pensiero, però bisogna stare attenti, perché determinati accostamenti possono essere dannosi. Il georgiano è un ragazzo di 23 anni, sta nascendo adesso. Direi di lasciarlo tranquillo”.

Per Bruscolotti Kvaratskhelia non è il nuovo Maradona

L’ex difensore ha poi proseguito: “La maglia numero dieci del Napoli appartiene al Dio del calcio. Non lo dico perché suo compagno ed amico, ma semplicemente non si può darla a Kvara. Se ritirano la mia, non fa testo; ma Diego è stato un simbolo, perché una parte del calcio si è fermata con lui. Questo accostamento non esiste, non gli si può dare la maglia numero dieci, perché sarebbe come dirgli: ‘Sei il nuovo Maradona’…”: ha concluso Bruscolotti.