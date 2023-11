Brocchi: “Napoli di Spalletti meraviglioso, ripetersi è difficile. Inter superiore alle altre”

L’ex calciatore Christian Brocchi si è soffermato sul momento del Napoli e sull’imminente sfida con la Salernitana.

L’ex calciatore e attuale allenatore, Christian Brocchi, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, discutendo vari temi, tra cui la sfida imminente tra Salernitana e Napoli allo Stadio Arechi. Brocchi ha condiviso interessanti osservazioni sulla competizione in Serie A, sottolineando l’eccezionale prestazione del Napoli di Spalletti lo scorso anno e l’attuale dominio dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Ripetersi è molto difficile, il Napoli di Spalletti ha fatto qualcosa di meraviglioso l’anno scorso, facilitato da una pressione delle inseguitrici non forte e questo, a livello mentale, ti aiuta. Un conto è avere l’Inter a -3 e un conto è averla a -10. Il Napoli dell’anno scorso era una macchina che girava a meraviglia con un allenatore top. Quest’anno, ripetersi non è semplice per nessuno soprattutto perché c’è più competitività”.

Secondo l’allenatore, l’Inter si distingue come la squadra più forte del campionato, grazie a una rosa di giocatori di alto livello. Brocchi ha anche discusso della scelta di Filippo Inzaghi di allenare la Salernitana, sottolineando la sfida che lo aspetta e la passione calcistica che permea la città di Salerno.

“L’Inter è superiore alle altre, ha la rosa più forte e non sarà facile per il Napoli e le altre. Filippo Inzaghi? Sa che il compito non sarà semplice, ma ha fatto la scelta giusta approdando a Salerno perché ha avuto la possibilità di allenare in A in una piazza che trasmette cose importanti. Molti non hanno condiviso a pieno la sua scelta, ma anche io l’avrei fatta perché vai in un posto che vive di calcio. Se dovesse riuscire a dare una sterzata a questa stagione le cose diventano belle per lui. Salernitana-Napoli? Ci sono delle partite che per un allenatori sono più facili da preparare dal punto di vista emotivo. Le motivazioni per Pippo e i suoi arriveranno da sole”.