Io Brasile vince contro la Corea del Sud. Il risultato finale è di 4-1. Termina così il Mondiale di Kim Min-jae, difensore del Napoli.

Il Brasile chiude la pratica Corea del Sud già dopo 29 minuti di gioco, con i gol di Vinicius jr, Neymar e Richarlison. Sempre nel primo tempo arriva anche il 4-0 firmato da Paquetà. Nel secondo tempo il Brasile si gode la passerella, ma subisce il gol del 4-1 da Paik, che non cambia la sostanza dei fatti.

Kim Min-jae difensore del Napoli termina così il suo Mondiale. Ora il giocatore potrà usufruire di circa una settimana di vacanza e poi si unirà ai suoi compagni di club. Il sudcoreano al pari degli altri giocatori impegnati in nazionale non svolgeranno il ritiro in Turchia, ma si uniranno al ritiro del Napoli quando sarà già rientrato in Italia.