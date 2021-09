Brasile-Argentina: autorità in campo, partita bloccata e rimandata

Clamoroso Brasile-Argentina la partita è stata bloccata dalle autorità sanitarie locali, il match valido per le qualificazioni Mondiali è stato rimandato. Il blocco della partita è avvenuto dopo 5 minuti dall’inizio, questo perché tra i calciatori c’erano quattro calciatori provenienti dall’Inghilterra (Lo Celso, Buendia, Romero e il portiere Martinez) che non hanno rispettato la quarantena come previsto dalle disposizioni sanitarie del Brasile.

Ora il Brasile rischia pesanti conseguenze dal punto di vista sportivo, visto che la Conmebol aveva avvisato la Federazione di non procedere con le ‘bolle’ sportive e di far scendere regolarmente in campo i giocatori argentini.