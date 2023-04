Brambati: “Napoli, situazione scudetto può ingarbugliarsi pareggiando a Lecce”

Brambati avvisa il Napoli sulla trappola Lecce. L’ex calciatore si sofferma anche sul Milan prossimo avversario in champions.

Massimo Brambati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio riguardo al cammino del Napoli in campionato. Brambati ha anche commentato sul Milan e sulle prossime sfide in Champions League. Il Napoli, infatti, affronterà il Milan ai quarti di finale.

Secondo Brambati l’allenatore Spalletti cura sempre i dettagli e sa come gestire la situazione dopo una sconfitta. Il Lecce, avversario della prossima partita, potrebbe rivelarsi un test importante per la squadra partenopea, ma non determinante per il campionato. Brambati ha infatti aggiunto che ridare i punti alla Juve non creerà problemi per il Napoli, che ha comunque un calendario difficile: “Spalletti cura sempre i dettagli, sa quanto una sconfitta può aver danneggiato l’autostima della squadra e sa come girarla per farla diventare rabbia. Di sicuro non lo racconterà a noi. Il Lecce ci dirà qualcosa ma non tutto. Crepe? Non credo che ridare i punti alla Juve possa creare problemi, ha un calendario comunque duro”.

Lecce-Napoli, Brambati lancia l’allarme e avvisa Spalletti

Attualmente, la Lazio si trova a -16, ma Brambati ritiene che la situazione potrebbe ingarbugliarsi se il Napoli dovesse pareggiare contro il Lecce. Tuttavia, Brambati è convinto che il Napoli sia comunque in grado di vincere lo scudetto, anche se la tensione potrebbe creare delle ansie: “Chi insegue è la Lazio a -16 per ora. E’ una situazione che però potrebbe ingarbugliarsi. Se pareggi a Lecce, poi hai il doppio confronto col Milan… per me lo vinci lo stesso lo scudetto, ma la tensione può creare delle ansie”.

Secondo Brambati il cammino del Napoli è tutt’altro che facile e ogni partita è importante per qualificarsi alla prossima Champions. La prossima sfida contro il Lecce potrebbe essere un banco di prova importante, ma Brambati è ottimista sulla capacità della squadra partenopea di vincere lo scudetto.