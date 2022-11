Il Milan pareggia con la Cremonese durante la partita Brahim Diaz si alza clamorosamente il pallone con l’utilizzo della mani.

Assurdo quello che si vede durante Cremonese-Milan. Dalle immagini si vede come Brahim Diaz si alza in maniera clamorosa il pallone con le mani, eppure non viene fermato il gioco.

Insomma se in tanti si sono lamentati del rigore di Osimhen, che invece è netto, chissà cosa si dirà di questo episodio.