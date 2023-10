Bosco: “Juve inguardabile, ma bravo Allegri a fare la formichina. L’assenza di Agnelli è grave”

Il giornalista Andrea Bosco si è soffermato sulla situazione attuale della Juventus di Massimiliano Allegri e sul futuro del club.

Il giornalista Andrea Bosco, ospite a “Cose di Calcio” su Radio Bianconera, si è soffermato sulla Juventus di Massimiliano Allegri e sul futuro della squadra dopo le dichiarazioni di John Elkann durante la cerimonia di ampliamento del Museum.

Nel corso della trasmissione, Bosco ha espresso il suo apprezzamento per le parole di Elkann, sperando che gli investimenti previsti e quelli già effettuati possano aprire la strada al ritorno di grandi ex come Chiellini e Del Piero, considerati patrimoni della società. L’auspicio del giornalista è di vedere un grande ex assumere un ruolo speciale: dialogare settimanalmente con i tifosi in un club diverso, per illustrare i cambiamenti nel calcio e nella Juventus, sottolineando un futuro radioso guidato da nuovi parametri, con un’enfasi sulla valorizzazione dei giovani talenti anziché sull’acquisizione di campioni già affermati.

“Spero che dopo le sue parole confortanti sul futuro della Juventus e su quelli che saranno gli investimenti, oltre a quelli che ha già fatto, vengano rimossi gli ostacoli che impediscono il ritorno di grandi ex come Chiellini, Del Piero e qualcun altro, che sono un patrimonio per questa società. Mi piacerebbe vedere uno dei grandi ex in un ruolo particolare, quello di andare a parlare ogni settimana con i tifosi in un club diverso per far capire che il calcio è cambiato, che la società Juventus è cambiata, che il futuro sarà radioso ma dovrà essere ‘inscatolato’ in alcuni parametri, per cui non si perseguirà più la linea di andare a prendere grandi campioni già affermati, ma verranno valorizzati i giovani”.

L’assenza di Andrea Agnelli, il lavoro di Massimiliano Allegri: le parole di Bosco

Bosco ha poi sollevato preoccupazioni riguardo all’assenza di Andrea Agnelli, presidente dei nove Scudetti consecutivi, sottolineando che, nonostante non gli sia stato vietato di partecipare, la sua mancanza è percepita come grave. L’assenza potrebbe essere dovuta alla volontà di evitare l’attenzione mediatica, ma Bosco ne ha comunque evidenziato l’importanza.

“Al netto delle vicende giudiziarie, dei contrasti tra i cugini e degli errori commessi, l’assenza del presidente dei nove Scudetti consecutivi la trovo una mancanza molto grave, è chiaro che non gli sia stato vietato, ma al tempo stesso probabilmente se fosse stato presente avrebbe rischiato di catalizzare l’attenzione su di sè”.

Quanto al rendimento in campo della Juventus, nonostante le critiche per il gioco spesso “inguardabile”, Bosco ha riconosciuto gli sforzi di Allegri, definendolo una “formichina” che accumula punti uno alla volta. Questo approccio costante è stato elogiato dal giornalista, che ha definito il lavoro di Allegri complessivamente apprezzabile.

“Nonostante la Juventus giochi spesso in maniera inguardabile, Allegri sta facendo la formichina racimolando punto per punto, un lavoro tutto sommato apprezzabile”.