Bologna-Napoli, come finirà? Qualcuno è sicuro: “Ci pensano Zielinski e Osimhen”

Il Napoli è pronto per scendere in campo al Dall’Ara in vista della sfida della 37esima giornata di Serie A.

Pronti per una nuova entusiasmante sfida per gli azzurri di Luciano Spalletti che hanno ormai già guadagnato il tanto ambito Scudetto, tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, ma puntano ancora ad un record: quello dei 92 punti. Una formazione totalmente variata rispetto alla solita schierata dal tecnico di Certaldo quella che scenderà in campo in questo caldo pomeriggio ‘estivo’ per cercare di tornare all’ombra del Vesuvio con tre punti.

Fuori gli ‘inamovibili’ Meret e Di Lorenzo, partendo da un cambio repertorio in difesa con Gollini tra i pali, Bereszynski, Rrahmani, Kim e Olivera a bloccare le azioni offensive degli avversari. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo mentre in attacco una vera e propria sorpresa con l’impiego di Zerbin a mettere i brividi alla retroguardia felsinea con i soliti Osimhen e Kvaratskhelia.

Come finirà la sfida di oggi? In tanti si cimentano in pronostici pre partita: “Oggi segnano Zielinski e Osimhen”, “io dico che ci penserà al solito Osimhen”, “Kvaratskhelia insuperabile”, “forza ragazzi, portiamo a casa altri tre punti”. Questi alcuni dei commenti e tanta euforia del web per Bologna-Napoli.