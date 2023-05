Bologna-Napoli: metà dell’incasso andrà agli sfollati per l’alluvione in Emilia Romagna

Bologna-Napoli, solidarietà in campo. Il club felsineo si unisce alla raccolta fondi per i cittadini colpiti in Emilia Romagna.

Il Bologna si unisce agli sforzi di raccolta fondi per sostenere i cittadini colpiti duramente dai danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna. Il club felsineo ha ufficialmente deciso di devolvere il 50% dell’incasso generato dalla sfida in programma la prossima settimana al Dall’Ara contro il Napoli, a favore dell’iniziativa “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”.

In un comunicato, il Bologna ha dichiarato: “Il Bologna FC 1909, solidale con tutte le famiglie colpite dall’alluvione che ha colpito la nostra regione, si unisce alla raccolta fondi ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’, devolvendo il 50% dell’incasso generato dalla partita Bologna-Napoli, programmata al Dall’Ara la prossima settimana”.

Inoltre, il comunicato aggiunge: “Durante la partita, saranno allestiti diversi punti di raccolta presso gli ingressi dello stadio, per permettere anche ai tifosi di contribuire. La somma ottenuta dalle donazioni dei tifosi sarà raddoppiata personalmente dal Presidente Joey Saputo. Forza Emilia-Romagna!”.

Si auspica che anche gli altri club della Serie A vogliano contribuire a questa causa, sottolineando ancora una volta l’importanza di questo meraviglioso sport.