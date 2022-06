Bernardeschi, l’ex allenatore: “Tutto su Federico. A Napoli riscatto assicurato”

L’apprezzamento del Napoli per Federico Bernardeschi è noto. Qualora Matteo Politano dovesse lasciare il Golfo, l’ex centrocampista offensivo della Juventus è il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli. Chi lo conosce perfettamente è Massimo Drago, suo allenatore ai tempi dell’esperienza a Crotone. Nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex trainer degli Squali delinea il profilo del ragazzo di Cesena: “A Crotone ha giocato una delle sue stagioni migliori. Sarebbe una grande opportunità per il Napoli prendere Federico Bernardeschi a parametro zero. Per lui invece sarebbe l’anno del riscatto, poiché alla Juventus non ha dimostrato tutto il suo valore per vari motivi. In primis per le aspettative elevate e poi per i tanti soldi che sono stati necessari per acquistarlo dalla Fiorentina“.

Drago si sofferma sul profilo del calciatore: “Preferisce giocare sulla fascia destra, la posizione rispecchia al massimo questa tipologia di giocatore. Da trequartista? Fa fatica a giocare spalle alla porta. Lui salta l’uomo di potenza e non nel rapido, quindi si cimenta bene sulla fascia laterale per esprimere il proprio meglio. A Crotone arrivò dalla Primavera della Fiorentina: nella stagione 2013-2014 siglò 12 goal in quella che fu la migliore stagione della sua carriera. Rispetto alle ultime annate, giocava più vicino alla porta ma sono convinto che al Napoli possa trovarsi perfettamente con Osihmen“.