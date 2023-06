Berlusconi si considerava ‘un napoletano nato a Milano’, l’ultimo messaggio prima di morire: “Forza Napoli”

Uno degli ultimi messaggi pubblici di Silvio Berlusconi è stato dedicato proprio alla città di Napoli e alla sua squadra.

Alle 9.30 di questa mattina, lunedì 12 giugno 2023, è venuto a mancare all’età di 86 anni l’ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano a causa di una polmonite e di una leucemia mielomonocitica cronica che lo aveva colpito.

L’ex leader di Forza Italia, oltre ad essere noto per la sua carriera politica, ha lasciato un’impronta indelebile anche nel mondo del calcio come presidente del Milan e proprietario del Monza, ma l’ex presidente del Consiglio amava anche Napoli.

Un affetto che lo stesso Berlusconi non ha mai nascosto, una città in cui l’ex premier amava tornare e cantare canzoni in dialetto napoletano. Quando il Napoli ha vinto lo Scudetto, fu proprio per la squadra e per tutti i napoletani uno dei suoi ultimi messaggi pubblici con cui ha celebrato la vittoria dello Scudetto. “Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, complimenti. Una città incredibile che ci coinvolge nella sua gioia”.

E poi ancora: “Quindi anche noi diciamo: Forza Napoli, bravo Napoli, avanti tutta, questo deve essere l’inizio di una grande storia di vittorie! I napoletani se lo meritano davvero e noi siamo tutti con loro“. “Evviva, evviva, evviva! E lo dico con tutto il cuore anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano”, questi gli ultimi messaggi di Berlusconi circa un mesetto fa quando a Napoli è scoppiata la festa per il tricolore che mancava all’ombra del Vesuvio da 33 lunghi anni.