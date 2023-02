Benitez: “Spalletti m’ha detto una cosa che mi ha colpito. Osimhen come Torres”

Rafa Benitez rivela che Spalletti gli ha detto una cosa che lo ha colpito e poi ritiene che Victor Osimhen sia come Fernando Torres

Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli ed Inter, ha espresso il suo parere sulla partita di stasera degli azzurri in Champions League. A Sky Sport, il trainer spagnolo ha parlato della sfida contro l’Eintracht Francoforte: “Spalletti è un allenatore con esperienza, vince e lo fa bene. In una città dove il calcio è molto sentito lo sta facendo benissimo. Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lui mi ha detto testuali parole: ‘No, non parliamone per scaramanzia’. Ma alla fine credo che andrà così”.

Per Benitez il Napoli può arrivare fino in fondo in Champions League

Napoli in lizza per vincere la Champions? “La squadra è forte, hanno tanta fiducia, credo che possano fare un buon percorso. Non so dove potranno arrivare, ma hanno capacità, qualità e un allenatore con esperienza. Quindi credo possa arrivare fino in fondo”.

Cosa ne pensa di Kvaratskhelia e Osimhen? “Osimhen mi ricorda il mio Fernando Torres. Un giocatore molto veloce e forte di testa. Ma quando parliamo del Napoli non è giusto parlare di un singolo calciatore, è un gran lavoro di squadra quello degli azzurri”.