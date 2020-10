Benevento-Napoli, formazioni ufficiali: Insigne titolare

Lorenzo Insigne titolare nella formazione ufficiale del Napoli che sfida il Benevento allo stadio Vigorito. Anche Meret dal primo minuto.

Ritorna capitan Insigne titolare nella formazione del Napoli che sfida il Benevento. Gattuso ritrova il suo capitano e lo manda in campo dal primo minuto, così come Alex Meret e Bakayoko. Rientra anche Manolas che riprende il posto al centro della difesa con Koulibaly. In difesa va fuori Haysaj per fare spazio a Mario Rui.

Benevento-Napoli: le formazioni ufficiali:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne R., Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano; Mertens, Insigne L., Osimhen. All. Gattuso

BENEVENTO NAPOLI STREAMING E TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming il Derby campano Benevento-Napoli. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita Benevento-Napoli potrà essere vista dai clienti DAZN in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e in seguito avviandola e selezionando la gara dal palinsesto. Dopo il fischio finale, gli utenti troveranno disponibili alla visione on demand gli highlights e l’evento integrale.