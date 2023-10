Bellinazzo: “Napoli, il rischio di un buco da 200 milioni è dietro l’angolo”

Il giornalista Marco Bellinazzo mette in guardia il Napoli sulla possibilità di un buco finanziario di proporzioni spaventose.

Nel corso di una recente intervista a Canale 8, Marco Bellinazzo, stimato giornalista de Il Sole 24 Ore, ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla situazione economica del Napoli. Il noto analista ha messo in luce il pericolo imminente per il club partenopeo, sottolineando la possibilità di un deficit finanziario di ben 300 milioni di euro. Le sue parole hanno fatto emergere una prospettiva cupa per il futuro del Napoli, gettando luce sui problemi finanziari che il club potrebbe affrontare.

Secondo Bellinazzo, il Napoli sta attraversando una fase critica caratterizzata da un’insufficiente determinazione da parte dei giocatori. L’ex squadra di Spalletti sembra aver perso l’energia e la grinta che una volta la contraddistingueva. L’atteggiamento rilassato e la mancanza di fiducia sembrano aver compromesso la performance della squadra.

“Sembra che i giocatori abbiano meno fame. Al pareggio di Raspadori, la vecchia squadra di Spalletti avrebbe festeggiato poco, rimettendo subito la palla al centro per ricominciare a giocare ed inseguire la vittoria. Oggi sembrano accontentarsi. Questione evidentemente d’atteggiamento e fiducia stemperata da questo inizio di stagione che ha cancellato tante certezze”.

Le Critiche a De Laurentiis e le Decisioni Chiave

Bellinazzo ha criticato aspramente la gestione del presidente De Laurentiis, accusandolo di eccessivo ottimismo eccessivo riguardo alla trattenuta di Spalletti. La perdita del regista ha indebolito la squadra e messo in luce la mancanza di autorità del tecnico attuale.

“De Laurentiis si è illuso che sarebbe riuscito a trattenere Spalletti ma alla fine ha peccato come spesso gli capita di eccesso d’ottimismo. Il brand Napoli è cresciuto attraverso lo spettacolo e perdendo il regista ha confidato troppo su se stesso. Dopo tredici partite giocate mi pare chiaro che la squadra non riconosca l’autorevolezza del tecnico. Oggi o si cerca un sostituto o si continua con Garcia ma attenzione: se il Napoli non dovesse agganciare il quarto posto ci sarebbe un buco da 200 milioni. Una tragedia”.

Le Sfide Finanziarie Legate ai Giocatori

Bellinazzo ha inoltre sollevato preoccupazioni riguardo al futuro di giocatori chiave come Osimhen. Se il contratto del calciatore dovesse giungere a scadenza, il Napoli potrebbe subire una perdita finanziaria significativa, stimata in circa 100 milioni di euro. Nonostante alcuni segnali positivi, come l’aumento degli incassi da stadio e dei ricavi commerciali internazionali, il giornalista ha sottolineato l’importanza di ottenere risultati sportivi consistenti e di investire in uno stadio di alta qualità per preservare il valore del parco giocatori.

“Osimhen? Se Victor va a scadenza ci sarà una perdita di 100 milioni. Eppure il Napoli sta crescendo molto, gli incassi da stadio sono raddoppiati, stanno aumentando i ricavi commerciali internazionali però c’è bisogno di uno stadio di qualità e di risultati sportivi per mantenere alto il valore del parco giocatori. È un vero peccato il fatto che bruscamente, e dopo uno scudetto memorabile, ci sia stato questo rallentamento quando invece ci sarebbero stati da subito tutti gli elementi per continuare a far correre il brand”.