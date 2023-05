Bellinazzo: Napoli, un Gigante Economico tra i Top d’Europa nel Calcio. Sapete quanto vale oggi?”

Marco Bellinazzo rivela il valore economico del Napoli e la sua posizione di rilievo tra le squadre europee dopo la vittoria dello scudetto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Parlando alla trasmissione “Forza Napoli Sempre” di Radio Marte, il giornalista Marco Bellinazzo, de Il Sole 24 Ore, ha approfondito il valore e l’impatto economico del Napoli nel calcio europeo.

“La recente vittoria dello scudetto ha determinato un salto di qualità dal punto di vista economico-finanziario“, ha spiegato Bellinazzo, notando come il Napoli stia già pianificando la monetizzazione del successo attraverso la tournée in Corea del Sud e la ricerca di nuovi sponsor.

Il giornalista ha sottolineato come il Napoli stia diventando un candidato per entrare in una fascia più alta del calcio europeo. In particolare, l’opportunità di partire come testa di serie l’anno prossimo in Champions League metterebbe il club nelle condizioni migliori, sia dal punto di vista sportivo che economico, per avanzare nella competizione.

Anche se la pandemia ha provocato deficit significativi per tutte le squadre europee, il Napoli ha saputo rispondere adeguatamente, nonostante abbia dovuto ricorrere a un prestito agevolato nel 2022. Bellinazzo ha evidenziato l’importante liquidità nelle casse del club, grazie alla vittoria dello scudetto e agli incassi dalla Champions League.

BELLINAZZO: ECCO QUANTO VALE OGGI IL NAPOLI

“La gestione economica di Aurelio De Laurentiis e del gruppo Filmauro ha fatto del Napoli un elemento essenziale del loro patrimonio, concentrando progressivamente l’attività economica su Napoli e Bari”, ha dichiarato Bellinazzo.

L’equilibrio contabile e il rapporto ricavi/costi post-pandemia farebbero del Napoli uno dei club con i bilanci migliori in Italia e in Europa, secondo il giornalista. Tuttavia, ha suggerito che il Napoli dovrebbe lavorare per aumentare i ricavi e raggiungere i livelli dei top club.

Con la valorizzazione del parco calciatori grazie alla conquista dello scudetto e al gioco espresso dalla squadra, Bellinazzo ha suggerito che nel prossimo calciomercato il Napoli potrebbe non avere bisogno di fare plusvalenze, potendo contare sulla cessione dei suoi big.

“Ricordiamo che il Napoli è stato preso dal fallimento con circa 30mln, valore subito ripagato col Napoli in serie A e che oggi vale moltissimo, forse vicino al miliardo, e questa sarebbe una plusvalenza pulita per la famiglia De Laurentiis non avendo altre situazioni debitorie”, ha concluso Bellinazzo. Questo riflette il percorso straordinario del Napoli, passato dal fallimento a un gigante del calcio europeo.