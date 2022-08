Bellinazzo: “De Laurentiis mercato ineccepibile. Preoccupano molto i ricavi”

Marco Bellinazzo giornalista esperto di calcio e finanza analizza il calciomercato del Napoli con le manovre di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro ha messo a segno ottimi colpi, ma allo stesso tempo è riuscito ad abbassare il monte ingaggi e svecchiare la rosa. Inoltre ha tenuto perfettamente i conti in ordine, facendo delle operazioni oculate anche in uscita, si veda la cessione di Petagna che ha ripagato l’acquisto di Simeone. Ma il Napoli può ancora cedere Fabian Ruiz al Psg, rimpinguando le casse societarie.

Bellinazzo: i conti del Napoli

Il giornalista fa un plauso a De Laurentiis e scrive: “Con gli ultimi colpi, la gestione del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis si dimostra ancora una volta ineccepibile nel costruire organici di qualità, capaci di ottenere buoni risultati, tenendo i conti sotto controllo. Un merito non irrilevante di questi tempi”.

Ma c’è qualcosa che ancora deve preoccupare il Napoli ed è la crescita dei ricavi: “La sfida come sempre passa tutta dal campo per una società il cui livello di ricavi ordinari pero’ non è cresciuto sufficientemente, anche per via della sostanziale assenza di investimenti infrastrutturali, come un centro tecnico per il vivaio, centro media e stadio. Queste – conclude Bellinazzo – in sintesi le innegabili luci e le ombre di un ventennio che ha diviso i tifosi (anche per la sufficienza con cui è stato liquidato il patrimonio storico/sentimentale). Effetto quasi inevitabile quando passioni popolari così forti accompagnano il cammino di una squadra“.