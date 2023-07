Il Bayern Monaco non molla Osimhen e offre Sadio Manè come contropartita: la reazione di ADL

Il Bayern Monaco vuole Victor Osimhen e sarebbe intenzionato a offrire Sadio Manè come contropartita nell’affare.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Bayern Monaco sembra determinato a rinforzare il proprio reparto offensivo e nel mirino, più forte che mai, persiste Victor Osimhen.

Secondo le fonti riportate da Sport.fr, il club bavarese è ancora interessato all’attaccante del Napoli e vorrebbe offrire Sadio Manè come parte dello scambio. Ecco cosa filtra dalla Francia:

“La stagione di Sadio Mané è come quella del suo club: deludente. Così, e con l’intenzione di sostituire definitivamente Lewandowski, il Bayern Monaco si posizionerebbe su un certo Victor Osimhen. Un trasferimento enorme stimato in 150 milioni di euro. Ma per ridurre i costi, Sky Sports afferma che i rappresentanti del Bayern vogliono offrire il nazionale senegalese come merce di scambio”.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe già fatto sapere che non accetterà contropartite tecniche per cedere Osimhen, il quale è valutato oltre 150 milioni di euro. L’eventuale offerta di denaro più il giocatore senegalese sarebbe quindi destinata a essere rigettata in modo netto.

A Dimaro, sede delle trattative per il rinnovo contrattuale di Osimhen fino al 2027, si sta lavorando intensamente per giungere a un accordo. Sebbene la trattativa non sia semplice, c’è la speranza che possa andare a buon fine con la promessa che, nella prossima stagione, il Napoli non metterà ostacoli in caso di una cessione.