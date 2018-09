Il Bari su Dazn. Accordo tra la SSc Bari e la piattaforma di streaming on line

Il Bari su Dazn. Ratificato l’accordo tra la SSc Bari e la piattaforma di streaming on line.

IL BARI SU DAZN

E’ ufficiale l’accordo tra il Bari e DAZN per la trasmissione delle gare interne ed esterne sulla nuova piattaforma. La conferma arriva dal presidente del club pugliese Luigi De Laurentiis:

“La presenza di oltre 600 tifosi durante la trasferta a Messina e la media di oltre 1000 abbonamenti sottoscritti al giorno, in un campionato di Serie D, confermano le nostre aspettative: Bari è una piazza dall’enorme potenziale che merita la massima attenzione mediatica”.









“Avere al nostro fianco DAZN sarà fondamentale in questo percorso di rinascita e rilancio di una delle più importanti realtà calcistiche del sud Italia, e non solo dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione. Dare la possibilità a chi vive fuori dalla Puglia e a chi non può seguirci in trasferta di vedere le partite in TV è un ulteriore tassello in una strategia di comunicazione e marketing più ampia che mette i tifosi al centro del nostro progetto”.