Bargiggia contro uno juventino: “Tu fai il benzinaio, io vengo pagato bene”

Paolo Bargiggia si scontro con un tifoso della Juventus su twitter dure le parole del giornalista che replica duramente ai commenti degli utenti. Tutto è cominciato con un commento in cui veniva scritto: “Dire qualcosa sulla Juventus, anche senza senso e logica, pur di avere qualche interazione nel nulla cosmico di quanto ne frega al mondo delle tue opinioni. fatto“.

A quel punto il giornalista ha risposto per le rime: “Con la differenza che io da 30 anni vengo pagato e bene per fare giornalismo. Tu forse, ma dico forse, nella vita fai il benzinaio con la pretesa di essere opinionista. Invece sei solo uno dei tanti coglioni presenti sui social…“.

C’è chi ha provato a dirgli che il suo atteggiamento era sbagliato e che “le professioni, qualunque esse siano non si disprezzano, specialmente in tempi come questi che il lavoro non c’è “. Sempre il giornalista ha risposto: “Del Politicamente Corretto me ne f…o! Eppure rispetto tutti. Meno apparenza più sostanza ragazzo“.

Oltre allo scontro, Bargiggia ha parlato anche di Napoli-Udinese e della corsa scudetto: “Il Napoli gioca bene, è allenato al meglio, Spalletti intuitivo con l’ingresso di Dries Mertens ma, rispetto agli altri pretendenti per lo scudetto la squadra, in più ha un crack assoluto: Victor Osimhen”.