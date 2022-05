REPUBBLICA – Il Barcellona su Koulibaly, trattativa caldissima: agente atteso da De Laurentiis

Calciomercato Napoli, il Barcellona fa sul serio per Kalidou Koulibaly, l’agente Fali Ramadani incontra Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro non si fa troppi problemi a vendere il difensore senegalese, che ha un solo anno di contratto. La filosofia della SSCN è quella di vendere chiunque, ma al giusto prezzo. Quindi se nessuno mette sul piatto un’offerta buona per Koulibaly, allora resterà in azzurro. Ma se le cifre sono quelle giuste, allora Koulibaly può lasciare Napoli, così come possono farlo anche gli altri componenti della rosa partenopea. Nemmeno la qualificazione in Champions League, farà spostare la leva verso l’alto. Anzi per De Laurentiis il contenimento dei costi resta una priorità.

Barcellona su Koulibaly: le cifre

Uno dei pezzi pregiati del calciomercato del Napoli è senza dubbio Koulibaly, che ha un contratto in scadenza nel 2023. Un dettaglio non da poco, perché il suo stipendio è di 6,5 milioni di euro all’anno e per il rinnovo, De Laurentiis dovrebbe fare un investimento pesante, oppure potrebbe perderlo a parametro zero.

Repubblica scrive che “il Barcellona ha messo Koulibaly in cime alla lista delle preferenze per il dopo Piqué. Il gradimento di Xavi è scontato e contatti con l’entourage di Kalidou ci sono già stati. Il Barca sarebbe pronto

a mettere sul piatto un maxi-assegno di 40 milioni di euro, cifra lontana da quelle a tre zeri di un paio di estati fa, ma comunque alte considerando l’età di Koulibaly (trentuno anni a giugno) e il suo legame col Napoli che scade tra dodici mesi. La situazione decollerà molto probabilmente la prossima settimana: Fali Ramadani, agente di Koulibaly, è atteso a Castel Volturno per delineare le strategie future“.