Barcellona, Romeu: “Vogliamo Lewandowski ma ora non possiamo comprarlo”

Il vice presidente del Barcellona Eduard Romeu parla della crisi economica del club e del possibile acquisto di Lewandowski. Parlando a Cadena Ser il vice presidente ammette tutti i problemi finanziari del club catalano: “Se è una richiesta dell’allenatore e siamo in grado di fare il nostro dovere, cercheremo con tutti gli sforzi possibili di farlo arrivare. Il suo agente da quando ha parlato con Laporta si è tranquillizzato. Considerando che non siamo dentro i parametri del Fair Play Finanziario de LaLiga, finché non saremo in grado di ammortizzare tre volte quel che costerebbe il suo acquisto, non sarà possibile prenderlo. Le entrate dovranno venire da di meccanismi approvati piuttosto che da quello che avevamo precedentemente approvato dai Barça Studios. Da qui al 30 giugno dobbiamo chiudere un’operazione che ci darà un risultato positivo per quest’anno, e quella più in linea è quella dei diritti televisivi, una vendita del dieci per cento sarebbe la cosa più veloce da fare. Sono fondi esteri“.

Con questi problemi economici difficilmente il Barcellona può lanciare l’assalto a Koulibaly che infatti si sta riavvicinando al Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe tenere il difensore e dargli la fascia di capitano dopo l’addio di Lorenzo Insigne.