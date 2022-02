Il Barcellona arriva a Napoli, passeggiata sul lungomare, applausi per Xavi e compagni

Il Barcellona è arrivato a Napoli, sfiderà gli azzurri di Spalletti allo stadio Maradona per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Come da programma, il Barcellona di Xavi arriva a Napoli per la sfida di Europa League in programma allo stadio Maradona. I catalani incontrano subito il lungomare, infatti hanno scelto l’Hotel Vesuvio per la loro due giorni azzurra.

Destinazione differente rispetto al 2020, quando avevano preferito un hotel a via Medina, nel centro città. Il bus blaugrana è arrivato puntuale alle 13, tra l’attesa di tanti tifosi e curiosi: oltre un centinaio le persone che hanno atteso lo “sbarco” di Xavi, de Jong e Pique, tra i più applauditi.

La squadra ora si godrà qualche ora di riposo, subito dopo il pranzo previsto. Poi tutti si trasferiranno al Maradona: Xavi e ter Stegen sono attesi in conferenza alle 18.15, poi tutti in campo per la prima conoscenza con lo stadio che domani sera ospiterà il match con il tutto esaurito.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BARCELLONA

Napoli ancora con numerose defezioni, ma il recupero di Insigne e Politano consente il ritorno al 4-2-3-1. Meret tra i pali, Demme in mediana accanto a Fabian, Di Lorenzo è ok.

Barcellona con Dembele o Adama Traorè nel tridente offensivo, mentre in retroguardia a destra ballottaggio Serginho Dest-Mingueza. A centrocampo, invece, Gavi e Pedri si contendono una maglia.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piquè, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi.