Importante novità in arrivo nel campo della formazione e ricerca universitaria. Pubblicato ufficialmente il “Bando di Ammissione al Primo corso di Alta Formazione” in “Diritto, Etica e Management nel settore sportivo del calcio”

Presso l’Unical (Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche – DISCAG), il più grande campus universitario del paese nonché entrato nel 2020 tra le migliori università al mondo, nel prestigioso QS World University Rankings, la classifica universitaria globale più consultata al mondo.

Il corso, il cui direttore è il Prof. Franco Rubino, ordinario di Economia Aziendale dell’Unical, e referente organizzativo e comunicativo è il Phd Giovanni Roma, prevede 290 ore di attività formative, che consentono l’acquisizione di 25 CFU, articolati in: 154 ore di attività didattica (CFU 22); Testimonianze Esperti Qualificati 136 ore (senza attribuzione di cfu) di cui: 56 ore di Laboratorio (Workshop) e redazione di progetti di tirocinio ( che permetterà ai più meritevoli, di poter avere un’esperienza lavorativa diretta tramite tirocinio, come si evince dal bando) oltre ad un esame finale di 3cfu. Il taglio pratico, oltre che didattico e interattivo, di questo Corso di Alta Formazione costituisce un unicum nel panorama formativo accademico e mira, grazie alla presenza di docenti e professionisti del mondo del calcio nazionale ed internazionale di altissima qualità, ad analizzare il presente della passione più grande degli italiani, ovvero il calcio, ma soprattutto il futuro post Covid e gli sviluppi di quella che è una delle industrie più importanti del Paese.

Gli iscritti, italiani e stranieri, potranno cosi, al termine del percorso, avere un’adeguata preparazione e affrontare le sfide del futuro. L’elenco dei relatori nazionali ed internazionali è ampissimo, cosi come il programma, completo e variegato, che copre in maniera multidisciplinare tutte le classi di laurea: potranno ,infatti, fare domanda di ammissione tutti coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, siano in possesso di un titolo di studio triennale o superiore (anche vecchio ordinamento), conseguito in qualsiasi disciplina. Inoltre, grande novità, è l’ammissione dei c.d. uditori, ovvero iscritti i quali non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti e, al termine del corso, ricevono, a richiesta, un certificato di partecipazione. Per gli uditori è prevista una quota di iscrizione ridotta del 50%. Per tutte le informazioni, consulta il Bando in esame e iscriviti entro il prossimo 17 gennaio 2021: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_6481_640_1.html.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere trasmessa, utilizzando esclusivamente la procedura on-line: https://unical.esse3.cineca.it/ (in lingua Inglese, italiana o Spagnola)