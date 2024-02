Balotelli furioso per il rigore non dato al Napoli: “Mi sono rotto i cogl**ni. Cosa fanno in sala VAR?”

Mario Balotelli scoppia dopo il rigore negato al Napoli: dichiarazioni infuocate e polemiche sull’arbitraggio.

Nel corso della partita tra Napoli e Hellas Verona al Maradona, un episodio ha scatenato la furia di Mario Balotelli. L’ex attaccante di Inter e Milan è esploso in dichiarazioni accese riguardo al mancato calcio di rigore a favore del Napoli, durante l’atterramento di Kvaratskhelia in area.

Il video delle proteste di Balotelli è diventato virale, mostrando il calciatore visibilmente infuriato. “Rigore? Non voglio commentare, mi sono rotto il ca**o”, ha dichiarato Balotelli, esprimendo la sua totale insoddisfazione per la decisione arbitrale.

Anche l’ex arbitro Luca Marelli, ora commentatore per DAZN, ha espresso perplessità riguardo alla mancata concessione del rigore. Le immagini evidenziano chiaramente l’atterramento di Kvaratskhelia in area, suscitando polemiche e discussione sulle decisioni arbitrali.

In un’intervista televisiva a Tv Play, Balotelli ha continuato a sfogarsi: “Non è neanche più uno scherzo, non fa più ridere: mi sono rotto i coglni. Ma dai, come fai a non dare un rigore così? E’ evidente che prende prima Kvaratskhelia, ma come si fa a non vedere? In quella sala VAR cosa fanno porca puana… Come fa a non essere rigore?”.