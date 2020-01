Incidente per Balotelli, auto distrutta il giorno di Capodanno

Incidente Balotelli – auto distrutta a Capodanno. Il sinistro è avvenuto non distante dalla sua abitazione di Brescia, squadra in cui milita.

Incidente Balotelli

Nuovi problemi per Mario Balotetti, a causa dell’incidente: auto distrutta il giorno di Capodanno. Secondo quanto fa sapere il Corriere dello Sport il sinistro è avvenuto proprio a Brescia, città dove è cresciuto l’attaccante italiano. Il sinistro sarebbe stato causato da un errore di manovra e si è registrato intorno alle 6 del mattino. Balotelli con la sua Fiat 500 Abarth è finito contro un cancello di un’abitazione non distante da dove abita. Risultato la parte anteriore della sua vettura è quasi completamente distrutta. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli di quanto accaduto, ma sicuramente ci saranno altri problemi per Mario Balotelli che pure aveva avuto guai all’arrivo di Grosso. Ora il tecnico al Brescia è di nuovo cambiato, il ritorno di Corini ha giovato all’attaccante che però non incide come ci si aspettava.

Incidente Balotelli e auto distrutta, ma anche voci di mercato. Il calciatore era tornato a Brescia per cercare di dare una scossa alla squadra, ma anche alla sua carriera. Fino ad ora il suo apporto alle Rondinelle è stato tutt’altro che esaltante. ‘Solo’ quattro gol messi a segno fino ad ora e un comportamento che in campo ha spesso fatto irritare tifosi e allenatori. In queste ore si parla di un interesse concreto di formazioni turche come il Galatasaray, con il Brescia che sta pensando seriamente alla possibilità di cederlo. Sarebbe l’ennesima scommessa persa per Balotelli che ha sicuramente un potenziale tecnico importante, ma che nel corso degli anni sta evidentemente sprecando. Il botto con la sua automobile, non fa altro che alimentare le voci sulla sua intemperanza. Voci che di certo non fanno bene alla sua carriera che non sarà infinita, dato che ha già quasi 30 anni.