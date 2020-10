Bakayoko ha scelto il numero di maglia, il francese scalpita

Tiemoué Bakayoko ha raggiunto il ritiro bunker di Castel Volturno, il centrocampista del Napoliha scelto il numero di maglia numero 5.

L’avvenuta di Bakayoko al Napoli non è cominciata in un clima sereno, ma il giocatore scalpita a Castel Volturno. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Bakayoko ha scelto la maglia numero 5 e si sta allenando a Castel Volturno. Il francese è arrivato nell’ultimo giorno di mercato, proprio nel pieno della vicenda Juve-Napoli. Ora con gli altri compagni vive nella ‘bolla’ di Castel Volturno, le stesse condizioni che dovrebbero valere pure per i calciatori di Juve e Milan che invece pare abbiano violato i protocolli.

Bakayoko si è messo subito a disposizione di Gennaro Gattuso, avrebbe voluto la maglia numero 14 ma era già occupata da Dries Mertens. I prossimi dieci giorni serviranno al centrocampista per riprendere ritmo, dato che l’ultima partita giocata risale al 7 marzo scorso: 90 minuti giocati in Nizza-Monaco. Il tecnico del Napoli potrebbe fare di Bakayoko un pilastro del centrocampo, soprattutto quando si gioca con il 4-2-3-1. Il francese è l’unico ad avere vere caratteristiche da incontrista, oltre a fisicità e altezza. Un acquisto mirato che rinforza numericamente e qualitativamente il centrocampo partenopeo. Ora non resta che vederlo in campo, quando si tornerà finalmente a giocare a calcio.