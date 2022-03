Auriemma: “Se la Juventus vince lo Scudetto, lo avrà meritato”

Raffaele Auriemma ha incluso anche la Juventus di Massimiliano Allegri nella corsa scudetto che vede Napoli, Milan e Inter darsi battaglia.

Raffaele Auriemma, ai microfoni di Radio M arte ha commentato la lotta scudetto in serie A.

Le squadre di testa, ora, devono pensare a non perdere punti per restare in corsa Scudetto. Il Napoli di Luciano Spalletti dovrà provare a vincere la maggior parte delle partite, con al massimo qualche pareggio: potrà farlo con i gol di Osimhen, vero trascinatore”.

“Attenti alla Juventus, però: se batte l’Inter – ha avvisato il giornalista – si ritrova coinvolta nello sprint finale per il titolo. Se i bianconeri vincessero lo Scudetto, sarebbe clamoroso: ma se lo sarebbero meritato, perché non perdono da tante partite. In quel caso però, Pioli e Inzaghi dovrebbero fare mea culpa. Spalletti no, perché è lì per bravura, per quanto di buono fatto finora”.