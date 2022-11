Atalanta-Napoli, il messaggio di De Laurentiis alla squadra

Atalanta- Napoli, Aurelio De Laurentiis guarderà la partita da Los Angeles il patron organizza un megaschermo per essere vicino alla squadra.

Napoli capolista a 32 punti, con 5 lunghezze di vantaggio proprio sugli uomini di Gasperini: gli azzurri e l’Atalanta precedono il Milan, terzo a quota 26 e reduce dal ko di Torino coi granata.

Partenopei sconfitti per la prima volta in stagione ad Anfield, in Champions, contro il Liverpool: dopo 13 vittorie consecutive la marcia del Napoli si è arrestata, ma in Serie A Osimhen e compagni risultano ancora imbattuti. Il ruolino dell’Atalanta, invece, recita 8 successi, 3 pareggi ed un ko in 12 giornate.

Aurelio De Laurentiis, notoriamente scaramantico, ha pensato: “Non c’è due senza tre, sperando che l’esito sia migliore della “seconda recita”. Il presidente del Napoli seguirà dagli Stati Uniti anche la sfida al vertice della Serie A contro l’Atalanta, in programma sabato 5 novembre alle 18 al Gewiss Stadium.

La super sfida del campionato merita però una cornice speciale, così ecco il Tweet d’ordinanza per annunciare la location nella quale ADL assisterà al match contro i nerazzurri di Gasperini: “Sono ancora a Los Angeles e sabato vedrò Atalanta-Napoli al Madeo Ristorante, dove stanno predisponendo uno schermo ad hoc. Sono lontano migliaia di chilometri ma è come se fossi a bordo campo. Forza Napoli Sempre!”.

Un messaggio di vicinanza alla squadra ma anche un pizzico di scaramanzia.

De Laurentiis tifa Napoli dagli Usa

Il presidente del Napoli aveva già seguito dagli Usa, nonostante il fuso orario poco… confortevole, tanto la partita di sabato 29 contro il Sassuolo, vinta 4-0 dalla squadra di Spalletti, 13ª vittoria consecutiva, ottava in campionato, opportunamente celebrata via social (“Da Washington ho goduto per una partita spettacolare!”), che la prima sconfitta stagionale subita sul campo del Liverpool, martedì in Champions League, tuttavia indolore non avendo tolto agli azzurri il primo posto del girone che garantirà lo status di testa di serie al sorteggio degli ottavi di finale.