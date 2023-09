Arthur Jorge: ‘Il Napoli Ha Dimostrato la Sua Grande Qualità, Ma il Secondo Gol È Ingiusto, meritavamo il pareggio”

Il tecnico del Braga Jorge ha commentato con rammarico la sconfitta contro il Napoli in Champions League: “Meritavamo il pari”

CHAMPIONS LEAGUE – Arthur Jorge, allenatore del Braga, esprime il suo rammarico per la sconfitta contro il Napoli in Champions League. Secondo lui, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto e sottolinea la qualità della sua squadra.

“Una Gara Equilibrata”

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli in Champions League, Arthur Jorge, il tecnico del Braga, ha condiviso i suoi pensieri in conferenza stampa. “È stata una gara equilibrata. Nella prima parte, il Napoli ha dominato, ma nella seconda abbiamo recuperato. Sono soddisfatto della reazione dei miei giocatori; abbiamo dimostrato di essere all’altezza del Napoli, che ha grandi giocatori,” ha detto Jorge.

“Il Secondo Gol È Ingiusto”

L’allenatore portoghese ha espresso particolare rammarico per il secondo gol, che ha definito “ingiusto”. “Il pareggio era il risultato più giusto. Il gol subito non ci ha impedito di reagire, ma il secondo gol è stato ingiusto,” ha aggiunto.

Dettagli e Dignità

Jorge ha sottolineato l’importanza dei dettagli in competizioni come la Champions League. “Dobbiamo migliorare in questo. Sono momenti difficili da controllare. Tuttavia, sono soddisfatto della squadra; abbiamo perso con dignità, anche se non volevamo e non meritavamo di perdere,” ha affermato.

“Il Napoli Ha Grande Qualità”

Infine, Jorge ha elogiato il Napoli, sottolineando la qualità sia individuale che collettiva della squadra italiana. “Il Napoli ha dimostrato la sua grande qualità. Se ha brillato poco è perché anche noi abbiamo messo in campo grande qualità,” ha concluso.