Arresti nel Napoletano: sei persone accusate di truffare anziani in tutta Italia.

Truffe agli Anziani: Sei Persone Arrestate a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei individui, di età compresa tra 21 e 61 anni, accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere vari reati contro il patrimonio. Le indagini hanno rivelato un quadro allarmante di truffe perpetrate ai danni di persone anziane, con un danno economico stimato intorno ai cinquecentomila euro.

L’inchiesta, avviata dalla Procura di Nola, si concentrava su un gruppo criminale attivo nella provincia di Napoli. L’obiettivo era smantellare una rete di truffatori specializzati nel raggiro di anziani in diverse località italiane. I dettagli di questa operazione mettono in evidenza un modus operandi ben consolidato, studiato per trarre vantaggio dalla vulnerabilità delle vittime.

Il Modus Operandi dei Truffatori

La Squadra Mobile di Napoli, sotto la direzione della Procura di Nola, ha svolto un attento lavoro investigativo che ha portato alla scoperta di un approccio sistematico. Le vittime, tutte di età compresa tra 74 e 97 anni, venivano contattate telefonicamente da un individuo che si spacciava per “maresciallo”. Questo falsario informava gli anziani che un loro familiare era coinvolto in un incidente stradale grave, in cui una persona era stata ferita.

Con l’intento di aumentare la pressione psicologica, spesso veniva rivelato che la vittima dell’incidente era un bambino o una donna incinta, creando un livello maggiore di ansia presso l’anziano. La gestione della situazione era talmente convincente da spingere la vittima a credere che l’unico modo per risolvere la crisi fosse quello di risarcire immediatamente la persona coinvolta nell’incidente.

I truffatori, sfruttando il panico e la preoccupazione delle vittime, suggerivano che l’unico modo per evitare ulteriori complicazioni fosse quello di consegnare denaro contante o gioielli custoditi in casa. Durante l’intero corso della truffa, le vittime venivano bombardate con telefonate sia su linee fisse che cellulari, alcune delle quali duravano fino a un’ora, anche dopo che il denaro era stato consegnato. Questo approccio serviva a mantenere il controllo psicologico sulla vittima e a impedire loro di contattare parenti o amici, ostacolando così qualsiasi intervento delle Forze di Polizia.

La riuscita di queste truffe evidenzia la necessità di una maggiore sensibilizzazione e protezione per gli anziani, che spesso risultano vulnerabili a simili raggiri. Le forze dell’ordine continuano a monitorare attentamente tali situazioni, attuando strategie di prevenzione per evitare che altre persone possano cadere in queste trappole ingannevoli.

Fino a oggi, diverse operazioni di polizia hanno portato all’arresto di truffatori e a campagne di informazione per educare gli anziani sulle possibili truffe, rinforzando la frase: “Se ricevi una chiamata sospetta, verifica con familiari o amici prima di prendere qualsiasi decisione.”

Questa importante azione da parte della Polizia di Stato sta contribuendo a mettere in luce l’urgenza di proteggere le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, da pratiche illegali che sfruttano la loro buona fede.

Fonte: Italpress

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+