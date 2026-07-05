5 Luglio 2026

F1 Silverstone: Antonelli trionfa nella Sprint, conquista la pole su Leclerc superando Hamilton.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026

Kimi Antonelli in Pole Position al Gran Premio di Gran Bretagna 2026

Un Trionfo Storico

Kimi Antonelli ha fatto la storia al Gran Premio di Gran Bretagna, conquistando la pole position nella nona gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il giovane pilota bolognese, che corre per il Mercedes AMG F1 Team, ha fermato il cronometro a 1’28″11, garantendosi la partenza dal primo posto nella gara di domenica, in programma alle 16:00 ora italiana. Questo risultato segna la prima pole di un pilota italiano dal 1953, anno in cui Alberto Ascari aveva preso il primo posto in griglia.

La Griglia di Partenza

La prima fila vedrà Kimi Antonelli affiancato dalla Ferrari di Charles Leclerc, che ha firmato un tempo di 1’28″286, distanziato di soli 175 millesimi. In terza posizione troviamo l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, a 0″347, seguita dalla Mercedes di George Russell (+0″370).

Il resto della griglia è così composto:

  • Terza Fila: Isack Hadjar (Red Bull) in 5^ posizione (+0″635) e Lando Norris (McLaren) in 6^ (+0″766)
  • Quarta Fila: Max Verstappen (Red Bull) in 7^ (+0″782) e Oscar Piastri (McLaren) in 8^ (+0″921)

Griglia Completa

  1. Kimi Antonelli (Ita) – Mercedes – 1’28″111 (Media 240,691 km/h)
  2. Charles Leclerc (Mon) – Ferrari – 1’28″286
  3. Lewis Hamilton (Gbr) – Ferrari – 1’28″458
  4. George Russell (Gbr) – Mercedes – 1’28″481
  5. Isack Hadjar (Fra) – Red Bull – 1’28″746
  6. Lando Norris (Gbr) – McLaren – 1’28″877
  7. Max Verstappen (Ned) – Red Bull – 1’28″893
  8. Oscar Piastri (Aus) – McLaren – 1’29″032
  9. Arvid Lindblad (Gbr) – Racing Bulls – 1’29″305
  10. Liam Lawson (Nzl) – Racing Bulls – 1’29″716

La Sprint Race: Dominio di Antonelli

Oltre alla pole position, Kimi Antonelli ha brillato anche nella Sprint Race, dove ha conquistato la vittoria partendo dalla seconda posizione. Dopo un sorpasso decisivo su Lewis Hamilton a metà gara, Antonelli ha tagliato il traguardo per primo, mentre Hamilton ha chiuso in seconda posizione. Sul podio lo ha affiancato Lando Norris, a una certa distanza dal duo di testa.

Risultato della Sprint Race

  1. Kimi Antonelli (Ita) – Mercedes – 26’12″129
  2. Lewis Hamilton (Gbr) – Ferrari – +2″745
  3. Lando Norris (Gbr) – McLaren – +9″783
  4. George Russell (Gbr) – Mercedes – +10″639
  5. Charles Leclerc (Mon) – Ferrari – +12″620
  6. Max Verstappen (Ned) – Red Bull – +16″550

Classifica Mondiale Piloti

Dopo queste prestazioni straordinarie, Kimi Antonelli ha consolidato la sua leadership nella classifica piloti con un totale di 179 punti. Le posizioni di vertice sono così definite:

  1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) – 179 punti
  2. George Russell (Gbr) – 136 punti
  3. Lewis Hamilton (Gbr) – 132 punti
  4. Lando Norris (Gbr) – 85 punti
  5. Charles Leclerc (Mon) – 83 punti

Classifica Mondiale Costruttori

Anche nel campionato costruttori, la Mercedes guida la classifica, accumulando 315 punti. La situazione attuale vede:

  1. Mercedes – 315 punti
  2. Ferrari – 215 punti
  3. McLaren – 167 punti
  4. Red Bull – 118 punti

Riflessioni Finali

La performance di Antonelli non è solo un risultato sportivo, ma un momento di orgoglio per l’Italia e per i tifosi della Formula 1. L’abilità e il talento di questo giovane pilota promettono una carriera luminosa, e il suo successo potrebbe segnare il ritorno dell’Italia ai vertici della Formula 1 dopo decenni.

Questo Gran Premio di Gran Bretagna si preannuncia come una gara da non perdere, con Antonelli pronto a difendere il suo primo posto e i favoriti della Ferrari e della McLaren in cerca di rivincita.

Fonti ufficiali: FIA, Formula 1, Mercedes AMG F1 Team.

FONTE ITALPRESS

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