5 Luglio 2026

Libano: 100mila bambini a rischio di perdere l’anno scolastico, allerta UNICEF.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026

Crisi Scolastica in Libano: 100.000 Bambini a Rischio di Restare senza Istruzione

BEIRUT (LIBANO) – La situazione scolastica in Libano è grave: oltre 100.000 bambini potrebbero trovarsi senza accesso alle scuole all’inizio del prossimo anno scolastico. Questo allarmante scenario è stato riportato dall’UNICEF, che mette in evidenza la necessità di interventi rapidi e decisivi entro settembre per riparare e ricostruire le scuole gravemente danneggiate dal recente conflitto.

Una valutazione eseguita a livello nazionale nel mese di giugno dal ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore ha rivelato le devastanti conseguenze del conflitto sul sistema educativo libanese. Il rapporto ha identificato 340 istituzioni, tra scuole pubbliche, private e centri di formazione professionale, che hanno subito danni. Di queste, ben 17 sono state completamente distrutte. Il lavoro di valutazione è stato effettuato in collaborazione con l’UNICEF e ha beneficiato del supporto della Comunità Europea, della Germania, della Francia e della Svizzera.

I danni colpiscono in particolare le aree più vulnerabili del paese, compresi i governatorati di Nabatiyeh, Libano Meridionale, Bekaa, Baalbek-Hermel e Beirut. Mentre alcune scuole hanno subito danni minori, molte necessitano di una ristrutturazione significativa o di una ricostruzione totale prima di poter riaccogliere in sicurezza studenti e insegnanti.

Un Appello alla Comunità Internazionale

“Le scuole non sono semplici edifici”, ha dichiarato Marcoluigi Corsi, rappresentante dell’UNICEF in Libano. “Rappresentano spazi cruciali per l’apprendimento e la sicurezza dei bambini, oltre a essere luoghi di recupero e resilienza in tempi di crisi. Questa valutazione delinea l’entità dei danni subiti dal sistema educativo libanese, e l’urgente necessità di risorse per la riabilitazione delle strutture scolastiche è immediatamente evidente.”

Con l’inizio dell’anno scolastico alle porte, l’UNICEF sta attivamente collaborando con il ministero dell’Istruzione e altri partner per supportare il ripristino delle scuole e favorire la continuità del percorso educativo. È essenziale che la comunità internazionale risponda prontamente a questa crisi, assicurando che i bambini possano riprendere le lezioni senza ulteriori interruzioni.

Il conflitto ha sottratto a questi giovani l’opportunità di un’istruzione adeguata, compromettendo non solo il loro futuro educativo, ma anche il benessere generale della società libanese. Le conseguenze a lungo termine di una generazione senza istruzione potrebbero rivelarsi drammatiche e durature.

L’UNICEF ha anche lanciato un appello per investimenti urgenti e a lungo termine nella riabilitazione delle strutture scolastiche, al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e favorevole. Solo attraverso un impegno collettivo da parte di governi, organizzazioni internazionali e comunità locali si potrà prevenire che questi giovani rimangano esclusi da un’istruzione fondamentale.

Conflitto e Tensioni in Corso nel Sud del Libano

Nel frattempo, la situazione di instabilità nella regione non si limita al settore scolastico. Le tensioni tra le forze israeliane e il gruppo armato libanese Hezbollah continuano a crescere. L’esercito israeliano ha recentemente dichiarato di aver colpito una decina di siti di Hezbollah nel Libano meridionale, come risposta a un attacco contro le proprie truppe. Queste azioni rappresentano un’escalation significativa delle operazioni militari nella zona e alimentano ulteriormente l’incertezza per le popolazioni locali.

L’intensificazione dei bombardamenti ha avuto seguito dopo che un miliziano di Hezbollah ha aperto il fuoco contro le truppe israeliane a Bint Jbeil, causando il ferimento grave di un soldato in riserva. L’IDF ha quindi lanciato attacchi aerei su obiettivi identificati come utilizzati da Hezbollah per organizzare attacchi contro le forze israeliane.

In un’altra operazione notturna, le forze israeliane hanno individuato una cellula di miliziani di Hezbollah mentre trasportavano armi sulla strada. L’IDF ha reagito colpendo il camion per neutralizzare la potenziale minaccia. Questo clima di conflitto e instabilità ha gravi ripercussioni non solo sugli aspetti militari, ma anche sulla vita quotidiana delle persone, complicando ulteriormente la già precaria situazione sociale e sanitaria del Libano.

Per restare aggiornati su tali sviluppi e per promuovere la consapevolezza delle sfide affrontate dai bambini e dalle famiglie in Libano, è essenziale seguire le fonti ufficiali e le interviste dell’UNICEF, oltre ai report delle forze di sicurezza che operano nella regione.

(Fonte: UNICEF, IDF)

FONTE ITALPRESS

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