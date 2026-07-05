Mbappé segna su rigore: la Francia supera il Paraguay e avanza ai quarti di finale.

Francia ai Quarti di Finale: Mbappè Decisivo contro il Paraguay

PHILADELPHIA (STATI UNITI) – La Francia conquista un posto nei quarti di finale del Mondiale 2026, battendo il Paraguay con un netto 1-0. La vittoria è stata decisa da un rigore trasformato da Kylian Mbappè a metà del secondo tempo. Quest’azione ha messo fine a un match caratterizzato da una difesa solida della squadra sudamericana, che ha resistito per oltre 70 minuti.

La Partita: Un Primo Tempo di Attese

Sin dall’inizio del match, la Francia ha mostrato un chiaro predominio nel possesso palla. Nonostante il forte caldo che ha colpito Philadelphia, gli uomini di Deschamps si sono messi in luce con un gioco cercando di sfondare la retroguardia paraguaiana. La squadra avversaria, ben schierata, ha reso difficile ogni tentativo offensivo francese.

Nel primo tempo, i tentativi di Mbappè e Rabiot non hanno trovato fortuna. Un colpo di testa di Mbappè su un cross e un tiro di Rabiot da fuori area sono stati entrambi sprecati, lasciando il punteggio fermo sullo 0-0 al termine della prima metà di gioco. Il Paraguay ha dimostrato capacità difensive incredibili, mantenendo il risultato in equilibrio.

La Ripresa e il Rigore Decisivo

Nella ripresa, la Francia è entrata in campo con maggiore determinazione. Deschamps ha optato per un cambio strategico, sostituendo Barcola con Douè, il che si è rivelato cruciale. Al 61′, Douè è stato oggetto di un fallo in area da parte di Diego Gomez. Dopo un’accurata revisione VAR, l’arbitro ha assegnato il rigore.

Mbappè si è presentato sul dischetto, mostrando grande freddezza e spiazzando il portiere Gill. La sua realizzazione ha rappresentato una liberazione per la squadra francese, che ha intensificato gli sforzi per ottenere il raddoppio. Anche se la difesa paraguaiana ha continuato a opporre resistenza, Mbappè ha sfiorato il gol della doppietta nei minuti di recupero, ma ancora una volta Gill ha sventato l’attacco.

Un Match con Tanti Spunti Interessanti

L’incontro ha messo in evidenza non solo le abilità individuali dei giocatori, ma anche le qualità tacticali di entrambi gli allenatori. Mentre la Francia ha cercato di sfruttare le proprie stelle, il Paraguay ha dimostrato un’ottima organizzazione difensiva, cercando di colpire in contropiede.

Maignan, portiere della Francia, ha avuto il suo primo intervento decisivo solo negli ultimi minuti, distendendosi per negare un tiro insidioso di Mauricio. Questo evidenzia come la partita, pur dominata nel possesso dalla Francia, è stata equilibrata nei suoi momenti chiave. La squadra di Deschamps, nonostante alcune difficoltà, ha saputo resistere alle tensioni finali, tenendo il risultato a proprio favore.

Prossimo Obiettivo: Affrontare il Marocco

Con il trionfo contro il Paraguay, la Francia è ora pronta a sfidare il Marocco nei quarti di finale. Qualificatosi con un’ottima prestazione contro il Canada, la squadra marocchina si preannuncia come un avversario temibile. La gara si svolgerà in un’atmosfera adrenalinica, dove entrambe le squadre punteranno a proseguire il loro cammino verso il titolo mondiale.

La spinta di Mbappè, autore del gol decisivo, potrebbe far pendere l’ago della bilancia in favore della Francia. L’attacco francese, una delle forze più temute del torneo, dovrà trovare il modo di superare la difesa marocchina, che ha dimostrato di saper resistere sotto pressione.

Con l’incertezza del torneo e le emozioni che accompagneranno ogni partita, gli appassionati di calcio possono aspettarsi un duello avvincente tra queste due squadre, pronte a lottare per il sogno di sollevare la coppa.

Fonti: FIFA.com, UEFA.com

FONTE ITALPRESS

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