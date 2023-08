Arnautovic Ignora il Napoli: Per lo Scudetto, la Nostra Rivale è il Milan

Marko Arnautovic snobba i campioni d’Italia del Napoli e indica il Milan come principale rivale dell’Inter per lo scudetto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Marko Arnautovic ha rilasciato alcune dichiarazioni che faranno discutere. L’attaccante austriaco, tornato in nerazzurro dopo 13 anni, ha snobbato i campioni d’Italia del Napoli indicando il Milan come prima rivale per lo scudetto: “Lotteremo per la seconda stella. La nostra rivale è sempre il Milan, uno dei derby più grandi al mondo“.

Parole che suonano come una mancanza di rispetto per gli azzurri, freschi vincitori del tricolore. Arnautovic però sembra non considerare il Napoli una minaccia per l’Inter: “Non abbiamo paura di nessuno”.

Il 34enne austriaco ha poi elogiato Lautaro Martinez definendolo “fortissimo” e si è detto entusiasta del rapporto con mister Inzaghi. Infine, ha glissato sugli obiettivi realizzativi personali: “Non mi impongo un numero minimo di gol. Voglio solo aiutare la squadra”.