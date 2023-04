Un calciatore celebra il successo della sua squadra con una festa eccezionale e lascia una mancia do 10.000 Euro alla cameriera.

Il portiere del Burnley, Arijanet Muric, ha deciso di festeggiare la promozione della sua squadra in Premier League con una mega festa in un noto nightclub di Monaco. Muric ha offerto bevande costose come il Dom Perignon, Armand de Brignac, Moet & Chandon Nectar e Chivas Regal. Il costo totale della serata è stato di circa 40.000 euro. Muric ha anche lasciato una mancia di quasi 10.000 euro per la cameriera che ha deciso di condividere con i suoi colleghi e di acquistare un cucciolo di Pomerania-Bulldog di nome Rolex.

La scelta di Muric di festeggiare in Germania, invece che in Inghilterra, era probabilmente dettata dalla volontà di evitare l’attenzione dei tabloid britannici, ma la sua festa non è passata inosservata. Il portiere ha scelto un locale frequentato spesso dai calciatori del Bayern Monaco, ma la sua presenza non è passata inosservata, tanto che ha attirato l’attenzione della stampa.

Muric ha speso una fortuna per offrire bevande costose ai suoi amici e compagni di squadra, ma è stata la mancia per la cameriera a destare maggiore interesse. La ragazza ha dichiarato di essere stata molto sorpresa dalla generosità del calciatore e ha condiviso la mancia con i suoi colleghi e altri dipendenti del locale. Con una parte di quei soldi ha deciso di acquistare un cucciolo di Pomerania-Bulldog di nome Rolex.

In generale, i calciatori sono noti per la loro generosità e per il loro amore per le cose costose. Spesso si sente parlare di calciatori che spendono fortuna per i loro capricci, come ad esempio acquistare una nuova auto di lusso o una villa di fronte al mare. Ma Muric ha dimostrato di avere un cuore generoso, scegliendo di condividere la sua fortuna con gli altri.