Argentina-Croazia: gol di Messi, la reazione di Adani – VIDEO

Leo Mesi ha portato l’Argentina in vantaggio contro la Croazia, il numero dieci sudamericano ha segnato su rigore.

Messi mette la firma sulla semifinale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Croazia. I sudamericani hanno sbloccato la partita grazie ad un rigore concesso dall’arbitro Orsato per fallo netto di Livakovic su Alvarez. Dal dischetto non ha sbagliato Messi che ha insaccato un tiro forte e preciso.

Ma l’Argentina ha anche raddoppiato in ripartenza, grazie ad una galoppata di Julian Alvarez, attaccante del Manchester City sognato anche dal Napoli, che ha vinto un paio di rimpalli prima di poter calciare liberamente in porta.