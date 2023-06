Arda Guler: gol pazzesco del baby fenomeno che vuole il Napoli – VIDEO

Arda Guler segna un gol bellissimo durante il match Turchia-Galles valida per le qualificazioni a Euro 2024.

Un gol veramente eccezionale quella segnata da Arda Guler attaccante di 18 anni di proprietà del Fenerbahce. Il giovane turco ha preso palla sul vertice dell’area sinistra, un rapido controllo e poi tiro a giro di sinistro. Una parabola imprendibile in grado di mettere fuori causa il portiere avversario.

Arda Guler piace al Napoli, ma anche ad altri club europei. Ha 18 anni ma il suo valore cresce di settimana in settimana. Attualmente è valutato 15 milioni di euro da transfermarkt ma per per prelevarlo dal club turco forse servirà qualcosa in più. Il Napoli segue da tempo Guler. Il 18enne può giocare come trequartista ma si adatta anche a giocare esterno di destra, ruolo in cui il Napoli può perdere Lozano.